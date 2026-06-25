O homem preso pela morte da própria mãe em Belo Horizonte permaneceu na residência após o crime e relatou à Polícia Civil que tomou banho e foi dormir em seguida. A informação consta nos autos da investigação que apura o assassinato de Jussara Maria Rodrigues da Cruz, de 54 anos.

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O suspeito, de 27 anos, depôs que matou a mulher na madrugada de domingo (21); que entrou no quarto da mãe enquanto ela dormia, a estrangulou, pegou uma faca na cozinha e desferiu diversos golpes antes de decapitá-la. Toda a ação durou cerca de cinco minutos.