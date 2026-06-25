O homem preso pela morte da própria mãe em Belo Horizonte permaneceu na residência após o crime e relatou à Polícia Civil que tomou banho e foi dormir em seguida. A informação consta nos autos da investigação que apura o assassinato de Jussara Maria Rodrigues da Cruz, de 54 anos.
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O suspeito, de 27 anos, depôs que matou a mulher na madrugada de domingo (21); que entrou no quarto da mãe enquanto ela dormia, a estrangulou, pegou uma faca na cozinha e desferiu diversos golpes antes de decapitá-la. Toda a ação durou cerca de cinco minutos.
Ainda conforme o depoimento, o homem pensou em acionar a polícia, mas desistiu. O corpo permaneceu no imóvel até a tarde de segunda-feira (22), quando familiares, preocupados com o desaparecimento de Jussara, acionaram as autoridades.
Policiais militares entraram no apartamento após parentes e vizinhos informarem que não conseguiam contato com a mulher. No local, encontraram o suspeito, que confessou o crime e indicou onde estava o corpo.
Durante o depoimento, ele também afirmou ter ouvido vozes que o incentivavam a cometer o assassinato e relatou ter sido diagnosticado com esquizofrenia em Portugal. Familiares disseram que o comportamento do suspeito apresentava mudanças nos últimos meses.
A Justiça manteve a prisão preventiva do investigado, destacando a gravidade e a violência do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil, que aguarda resultados de exames periciais relacionados à condição mental do suspeito.
Com informações do Itatiaia.