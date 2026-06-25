A ex-deputada estadual e ex-vereadora de Campo Grande (MS), Grazielle Machado, morreu na madrugada dessa quarta-feira (24), aos 45 anos. Ela estava internada desde segunda-feira (22) no Hospital da Cassems, na capital sul-mato-grossense.

A causa da morte não foi divulgada oficialmente pela família. Segundo o portal Congresso em Foco, a ex-parlamentar enfrentava um quadro de infecção generalizada por salmonela. As circunstâncias do caso ainda são apuradas.

Formada em Publicidade e Propaganda, empresária da comunicação e professora universitária, Grazielle iniciou a carreira política em 2004, quando foi eleita vereadora de Campo Grande. Ela exerceu três mandatos no Legislativo municipal e participou da criação da Escola do Legislativo. Em 2014, foi eleita deputada estadual, tornando-se, à época, a mulher mais votada da história de Mato Grosso do Sul para o cargo.