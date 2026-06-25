A Polícia Federal cumpriu nessa quarta-feira (24) um mandado de busca e apreensão no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE), durante a investigação sobre o suposto vazamento de dados bancários de 180 clientes.
De acordo com a PF, um gerente de instituição financeira é suspeito de ter acessado e compartilhado informações sigilosas. Durante a operação, os agentes apreenderam um notebook e um celular que serão submetidos à perícia para auxiliar na apuração dos fatos.
As investigações tiveram início em março deste ano após uma denúncia apresentada pela própria instituição financeira, que informou o vazamento de dados dos quase 200 clientes atribuído a um ex-funcionário.
A Polícia Federal não divulgou a identidade do investigado nem o nome do banco envolvido. O caso é apurado, com análise dos equipamentos recolhidos durante a operação.
Segundo a PF, o investigado poderá responder por divulgação de informação sigilosa relacionada à instituição financeira.
Com informações do Itatiaia.