27 de junho de 2026
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PF INVESTIGA

Gerente de banco vazou dados de quase 200 clientes

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PF/Imagem ilustrativa
Durante a operação, os agentes apreenderam um notebook e um celular que serão submetidos à perícia.
Durante a operação, os agentes apreenderam um notebook e um celular que serão submetidos à perícia.

A Polícia Federal cumpriu nessa quarta-feira (24) um mandado de busca e apreensão no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE), durante a investigação sobre o suposto vazamento de dados bancários de 180 clientes.

De acordo com a PF, um gerente de instituição financeira é suspeito de ter acessado e compartilhado informações sigilosas. Durante a operação, os agentes apreenderam um notebook e um celular que serão submetidos à perícia para auxiliar na apuração dos fatos.

As investigações tiveram início em março deste ano após uma denúncia apresentada pela própria instituição financeira, que informou o vazamento de dados dos quase 200 clientes atribuído a um ex-funcionário.

A Polícia Federal não divulgou a identidade do investigado nem o nome do banco envolvido. O caso é apurado, com análise dos equipamentos recolhidos durante a operação.

Segundo a PF, o investigado poderá responder por divulgação de informação sigilosa relacionada à instituição financeira.

Com informações do Itatiaia.

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