Um homem passou a ser investigado por tentativa de homicídio após atacar o proprietário de uma loja de conveniência em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina, na noite de domingo (21).

Segundo a Polícia Militar, a confusão começou quando o cliente questionou o valor de uma cerveja vendida no estabelecimento, localizado no bairro José Amândio. Após uma discussão com o comerciante, ele deixou o local.

Minutos depois, o homem retornou armado com uma faca e avançou contra o dono da loja. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito ameaçando a vítima e arremessando produtos dentro do comércio, enquanto clientes correm assustados.