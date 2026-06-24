Um homem passou a ser investigado por tentativa de homicídio após atacar o proprietário de uma loja de conveniência em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina, na noite de domingo (21).
Segundo a Polícia Militar, a confusão começou quando o cliente questionou o valor de uma cerveja vendida no estabelecimento, localizado no bairro José Amândio. Após uma discussão com o comerciante, ele deixou o local.
Minutos depois, o homem retornou armado com uma faca e avançou contra o dono da loja. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito ameaçando a vítima e arremessando produtos dentro do comércio, enquanto clientes correm assustados.
Para se defender, o comerciante utilizou um bastão e conseguiu afastar o agressor. Ele sofreu um ferimento leve em um dos dedos da mão, recebeu atendimento médico e passa bem.
O suspeito foi encontrado posteriormente na Unidade de Pronto Atendimento de Bombinhas, onde buscou socorro por ferimentos sofridos durante a ocorrência. De acordo com a PM, moradores cercaram o homem no local, exigindo a intervenção dos policiais. A faca usada no ataque foi apreendida.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Itapema. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades.
Com informações da Folhapress.