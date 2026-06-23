Apontado como a “Suíça da América Latina”, o Uruguai lidera a região em um ranking internacional de qualidade de vida e aparece à frente de países como China e Rússia.

O destaque vem do Índice de Qualidade de Vida da plataforma Numbeo, que avalia critérios como poder de compra, segurança, sistema de saúde, custo de vida, tempo de deslocamento, poluição e clima. Com desempenho positivo nesses indicadores, o Uruguai conquistou a melhor colocação entre os países latino-americanos e ficou entre os 50 mais bem avaliados do mundo.

Com população de cerca de 3,5 milhões de habitantes, o país é frequentemente citado por sua estabilidade institucional e pela qualidade dos serviços públicos. Aspectos ligados à segurança, infraestrutura e preservação ambiental também contribuíram para o resultado.