Balões infantis de gás hélio pegaram fogo após contato com efeitos pirotécnicos durante um show na cidade de Utinga, na Chapada Diamantina, na Bahia, na noite de domingo (21). O incidente ocorreu durante apresentação do cantor Thiago Aquino em um evento de São João.
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Segundo imagens que circulam nas redes sociais, os balões estavam próximos ao palco quando foram atingidos pelos efeitos de pirotecnia usados na apresentação. As chamas começaram a poucos metros do público e provocaram correria no local.
O fogo foi controlado rapidamente por pessoas que estavam no evento; um homem aparece em vídeo usando sandália para tentar apagar as chamas. Não houve registro de feridos.
A apresentação foi encerrada pouco depois do incidente.
Com informações da Itatiaia.