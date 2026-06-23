24 de junho de 2026
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Balões infantis pegam fogo em show de São João lotado; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via Itatiaia
Os balões estavam próximos ao palco quando foram atingidos pelos efeitos de pirotecnia usados na apresentação.
Os balões estavam próximos ao palco quando foram atingidos pelos efeitos de pirotecnia usados na apresentação.

Balões infantis de gás hélio pegaram fogo após contato com efeitos pirotécnicos durante um show na cidade de Utinga, na Chapada Diamantina, na Bahia, na noite de domingo (21). O incidente ocorreu durante apresentação do cantor Thiago Aquino em um evento de São João.

Clique e assista ao vídeo

Segundo imagens que circulam nas redes sociais, os balões estavam próximos ao palco quando foram atingidos pelos efeitos de pirotecnia usados na apresentação. As chamas começaram a poucos metros do público e provocaram correria no local.

O fogo foi controlado rapidamente por pessoas que estavam no evento; um homem aparece em vídeo usando sandália para tentar apagar as chamas. Não houve registro de feridos.

A apresentação foi encerrada pouco depois do incidente.

Com informações da Itatiaia.

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