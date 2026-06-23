Balões infantis de gás hélio pegaram fogo após contato com efeitos pirotécnicos durante um show na cidade de Utinga, na Chapada Diamantina, na Bahia, na noite de domingo (21). O incidente ocorreu durante apresentação do cantor Thiago Aquino em um evento de São João.

Segundo imagens que circulam nas redes sociais, os balões estavam próximos ao palco quando foram atingidos pelos efeitos de pirotecnia usados na apresentação. As chamas começaram a poucos metros do público e provocaram correria no local.

O fogo foi controlado rapidamente por pessoas que estavam no evento; um homem aparece em vídeo usando sandália para tentar apagar as chamas. Não houve registro de feridos.