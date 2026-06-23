Um vereador de Douradina (MS), Kaique Ferreira (PP), foi o único sobrevivente de um acidente de carro que deixou dois homens mortos e carbonizados, na manhã de domingo (21), na MS-379, uma área de zona rural entre Douradina e Dourados.

Kaique estava em um carro acompanhado por outros dois homens, que morreram no acidente. As vítimas fatais foram identificadas como Paulo Ricardo Targino Chinaider e Gustavo Bobi. As informações são do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Paulo conduzia o veículo quando, em circunstâncias ainda a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista, bateu frontalmente contra uma árvore e pegou fogo.