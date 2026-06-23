O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira (18), em São Paulo, um conjunto de 12 propostas para a área de segurança pública. O plano, chamado “Brasil sem Medo”, foi elaborado em parceria com o senador Sérgio Moro e o deputado federal Guilherme Derrite.

Entre os principais pontos estão endurecimento de penas, mudanças no sistema prisional e novas estratégias de combate ao crime organizado, incluindo facções como PCC e Comando Vermelho.

Propostas anunciadas: