24 de junho de 2026
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'BRASIL SEM MEDO'

Flávio Bolsonaro apresenta plano com 12 medidas para segurança

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Flavio Bolsonaro/Facebook
O plano foi elaborado em parceria com o senador Sérgio Moro e o deputado federal Guilherme Derrite.
O plano foi elaborado em parceria com o senador Sérgio Moro e o deputado federal Guilherme Derrite.

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira (18), em São Paulo, um conjunto de 12 propostas para a área de segurança pública. O plano, chamado “Brasil sem Medo”, foi elaborado em parceria com o senador Sérgio Moro e o deputado federal Guilherme Derrite.

Entre os principais pontos estão endurecimento de penas, mudanças no sistema prisional e novas estratégias de combate ao crime organizado, incluindo facções como PCC e Comando Vermelho.

Propostas anunciadas:

  • Classificação de facções criminosas como organizações terroristas e reforço no combate armado e investigativo ao crime organizado

Apoio à redução da maioridade penal e ampliação de punições para adolescentes em crimes graves

  • Criação de força de atuação integrada nas fronteiras com foco em tráfico de drogas e armas

  • Ampliação do sistema prisional com novos presídios de segurança máxima e mais vagas no sistema carcerário

    • Proposta de castração química para condenados por crimes sexuais

  • Expansão de monitoramento eletrônico de agressores com medidas protetivas

  • Reforço no controle de portos e áreas estratégicas contra o tráfico internacional de drogas

  • Aumento de investimentos federais em segurança pública

  • Expansão de sistemas de vigilância com reconhecimento facial e câmeras em larga escala

  • Redirecionamento de recursos para apoio a famílias de vítimas de crimes

  • Fim de progressão de regime para crimes considerados graves

  • Endurecimento de punições para roubo, furto e receptação de celulares

    • As medidas foram apresentadas como diretrizes de um possível governo do parlamentar.

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