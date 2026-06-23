O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira (18), em São Paulo, um conjunto de 12 propostas para a área de segurança pública. O plano, chamado “Brasil sem Medo”, foi elaborado em parceria com o senador Sérgio Moro e o deputado federal Guilherme Derrite.
Entre os principais pontos estão endurecimento de penas, mudanças no sistema prisional e novas estratégias de combate ao crime organizado, incluindo facções como PCC e Comando Vermelho.
Propostas anunciadas:
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Classificação de facções criminosas como organizações terroristas e reforço no combate armado e investigativo ao crime organizado
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Apoio à redução da maioridade penal e ampliação de punições para adolescentes em crimes graves
Criação de força de atuação integrada nas fronteiras com foco em tráfico de drogas e armas
Ampliação do sistema prisional com novos presídios de segurança máxima e mais vagas no sistema carcerário
Proposta de castração química para condenados por crimes sexuais
Expansão de monitoramento eletrônico de agressores com medidas protetivas
Reforço no controle de portos e áreas estratégicas contra o tráfico internacional de drogas
Aumento de investimentos federais em segurança pública
Expansão de sistemas de vigilância com reconhecimento facial e câmeras em larga escala
Redirecionamento de recursos para apoio a famílias de vítimas de crimes
Fim de progressão de regime para crimes considerados graves
Endurecimento de punições para roubo, furto e receptação de celulares
As medidas foram apresentadas como diretrizes de um possível governo do parlamentar.