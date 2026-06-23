Um menino de 10 anos ficou gravemente ferido após ter sido atingido na cabeça por uma trave metálica, em uma quadra esportiva de Itajaí (SC), na tarde deste domingo (21).

Criança está internada na UTI do Hospital Infantil Pequeno Anjo. O estado clínico do menino ainda é considerado "muito grave", segundo informou a unidade de saúde por meio de nota.

Menino deveria passar por uma cirurgia, mas a equipe médica adiou o procedimento. De acordo com o hospital, como ele sofreu traumatismo cranioencefálico e múltiplas fraturas em outras partes do corpo foi necessário entubá-lo e esperar até que o quadro dele fique estabilizado para realizar a cirurgia. Não há previsão de quando isso deve ocorrer.