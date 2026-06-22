Lismar Santos de Jesus, 34, foi sequestrado de dentro do próprio quarto e morto por estrangulamento. O corpo dele foi encontrado ontem, em uma quadra de areia localizada no bairro Cecap. As informações são da Polícia Civil.

Um padeiro foi sequestrado e morto por um colega de trabalho que havia sido demitido de uma padaria onde eles trabalhavam, em Piracicaba, no interior de São Paulo.

Principal suspeito do crime é um colega de trabalho de Lismar, identificado como Tássio. O suspeito havia sido demitido da padaria na sexta-feira (19) e as informações iniciais são de que ele teria matado a vítima por vingança. A polícia, porém, não esclareceu se houve alguma briga entre os dois ou se Lismar teve envolvimento na demissão do suspeito.

Tássio teve o apoio de dois comparsas para matar Lismar. Ele dividia quarto com a vítima, por isso tinha acesso ao cômodo onde Lismar dormia e, com a ajuda dos outros homens, tiraram ele à força do local, o mataram e depois abandonaram o corpo no Cecap.

Dois suspeitos foram presos por participação no crime. Um deles, de 45 anos, já estava preso por tentativa de homicídio, mas encontrava-se em liberdade por causa de saída temporária e deveria retornar à cadeia hoje. O outro suspeito tem 24 anos e já possui antecedentes por tráfico de drogas. Os dois agora responderão por homicídio qualificado.