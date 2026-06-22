Duas mulheres foram encontradas mortas dentro de uma casa em Anápolis (GO), na manhã de domingo (21). As vítimas foram identificadas como Tatiana Chagas dos Santos, de 51 anos, diretora de colégio estadual, e a companheira dela, Vanessa Souza, de 42 anos, psicóloga.

A Polícia Militar de Goiás foi acionada quando familiares não conseguiram contato com as duas. No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram os óbitos.

A causa das mortes ainda não foi informada. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Goiás, que busca determinar se houve crime ou não.