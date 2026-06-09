A jornalista Cristiane Sampaio, da TV Câmara, foi encontrada morta, aos 40 anos, dentro do apartamento onde morava em Brasília, nesta segunda-feira (8). A morte foi confirmada pelo sindicato de jornalistas do Distrito Federal, órgão do qual ela foi diretora.

Cristiane foi achada sem vida dentro do próprio apartamento. O corpo da jornalista não tinha sinais aparentes de violência. A causa da morte não foi divulgada.

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF lamentou a morte de Cristiane. Em nota, o órgão manifestou "seu mais profundo pesar pelo falecimento da jornalista", e lembrou que ela foi diretora do órgão por duas gestões consecutivas, entre 2019 e 2025.