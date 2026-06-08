Após ser atacado em São Paulo por um pitbull sem guia, o jornalista José Roberto Burnier, 65, precisou levar quatro pontos na mão e expôs nas redes sociais a discussão sobre a responsabilidade dos tutores de cães. No Brasil, tutores podem responder na Justiça, pagar indenizações e até ser investigados criminalmente quando a falta de cuidados resulta em ataques a pessoas ou animais.

Burnier afirmou que foi atacado por um pitbull que circulava sem guia. Em publicação nas redes sociais, o jornalista da Globo responsabilizou a tutora do animal e relatou que precisou receber atendimento médico após o incidente, levando quatro pontos na mão. "O preço da irresponsabilidade. Eu e meus cachorros fomos atacados por um pitbull sem guia. Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras", escreveu.

Ele também destacou que a legislação exige medidas de segurança para a condução de cães em locais públicos. Além disso, criticou o descumprimento das normas por parte de algumas pessoas.