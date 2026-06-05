O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a prisão, em regime aberto, de Luan Araújo. Ele ganhou notoriedade após ser perseguido pela então deputada Carla Zambelli (PL) com uma arma em 2022.

A Justiça de São Paulo determinou a prisão do jornalista Luan Araújo por não pagar indenização a Carla Zambelli, após condenação por difamação ligada a críticas que fez antes de ser perseguido por ela armada em 2022.

Decisão foi tomada após não pagamento de valores impostos em condenação por difamação. Decisão judicial converteu a pena inicialmente restritiva de direitos em privação de liberdade após o jornalista não quitar cerca de R$ 2,2 mil em multas e indenizações fixadas no processo.

Araújo foi condenado por ter publicado um texto com críticas à ex-parlamentar. Mesmo após intimação, o pagamento não foi realizado. Assim, o juiz José Fernando Steinberg, do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), determinou a prisão em regime aberto.

Araújo teve queixa-crime aberta contra ele por Zambelli em razão de um artigo que ele publicou após o episódio da perseguição armada. No texto, o jornalista disse que a então deputada "segue uma seita de doentes de extrema direita" e que "segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades".