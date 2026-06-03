Vencedor do prêmio The Best e segundo colocado da Bola de Ouro em 2024, Vinicius Junior teve naquele ano sua temporada mais artilheira da carreira, com 24 bolas na rede pelo Real Madrid, mais nove assistências e as conquistas do Espanhol, da Supercopa da Espanha e da Champions League -com gol na final contra o Borussia Dortmund--, além da Supecopa da Uefa e do Mundial de Clubes da Fifa.

Nas edições seguintes, porém, o fluminense de São Gonçalo de 25 anos sequer figurou entre os dez finalistas no prêmio da Fifa, e ficou apenas na 16ª colocação na premiação da France Football. Ambas foram vencidas pelo francês Ousmane Dembélé, campeão da Champions com o PSG (Paris Saint-Germain).

Teve peso importante para a queda a fase ruim atravessada pelo Real, com três vices para o rival Barcelona na temporada 2024/25: do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.