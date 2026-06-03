Vini mira protagonismo para voltar a figurar entre os melhores
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Vencedor do prêmio The Best e segundo colocado da Bola de Ouro em 2024, Vinicius Junior teve naquele ano sua temporada mais artilheira da carreira, com 24 bolas na rede pelo Real Madrid, mais nove assistências e as conquistas do Espanhol, da Supercopa da Espanha e da Champions League -com gol na final contra o Borussia Dortmund--, além da Supecopa da Uefa e do Mundial de Clubes da Fifa.
Nas edições seguintes, porém, o fluminense de São Gonçalo de 25 anos sequer figurou entre os dez finalistas no prêmio da Fifa, e ficou apenas na 16ª colocação na premiação da France Football. Ambas foram vencidas pelo francês Ousmane Dembélé, campeão da Champions com o PSG (Paris Saint-Germain).
Teve peso importante para a queda a fase ruim atravessada pelo Real, com três vices para o rival Barcelona na temporada 2024/25: do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.
Na recém-encerrada temporada 2025/26, o time merengue não levantou nenhuma taça mais uma vez, com novo vice do Espanhol e da Supercopa da Espanha para o Barça e a eliminação nas quartas de final da Champions para o alemão Bayern de Munique.
O jejum de títulos causou mudanças no comando técnico e brigas entre atletas, fazendo com que o pressionado presidente Florentino Pérez fosse forçado a convocar novas eleições.
Diante da prolongada má fase da equipe merengue, resta agora a Vinicius Jr. fazer uma boa Copa do Mundo, idealmente como um dos protagonistas da seleção brasileira, para ainda ter alguma chance de voltar a figurar entre os melhores do mundo.
O desempenho no Mundial já teve peso bastante importante para a atribuição das láureas, caso da Bola de Ouro de 2006 ao zagueiro Fabio Cannavaro, no ano em que a Itália sagrou-se tetracampeã, ou do The Best de 2022 a Lionel Messi, pouco após a Argentina levantar o caneco pela terceira vez.
Pesa contra o atacante brasileiro, porém, seu histórico quando veste a camisa amarela ou azul, na grande maioria das vezes sem conseguir repetir o mesmo desempenho que costuma ter atuando pelo time espanhol.
Apesar do ano sem títulos do Real, o brasileiro foi um dos principais destaques do time nos últimos meses.
Há quase uma década no clube merengue e considerado pelos companheiros de equipe uma das lideranças dentro do vestiário, Vini Jr. entrou em campo 53 vezes na temporada -é o jogador com mais partidas pelo time no período- e marcou 22 vezes, média de 0,42 gol por partida, ficando atrás somente de Kylian Mbappé, com 42 bolas na rede.
Pela seleção, ele entrou em campo 11 vezes entre 2025 e 2026, em jogos amistosos ou válidos pelas Eliminatórias, com 4 gols, uma média de 0,36 por partida.
Além disso, no único torneio disputado no atual ciclo para o Mundial, também teve atuação apenas discreta durante a Copa América, em 2024.
Fez três partidas e dois gols durante o torneio disputado nos Estados Unidos, ambos na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, ainda pela fase de grupos. Na eliminação para o Uruguai, nas quartas de final, não entrou em campo por acúmulo de cartões amarelos.
As atuações apagadas pelo Brasil já tornaram-se um padrão, o que inclusive contribui para que a presença de Neymar, aos 34 anos e lesionado, ainda seja um dos principais temas do noticiário relacionado à seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo.
Ele próprio um dos defensores da convocação de Neymar dentro do grupo, Vinicius Junior espera finalmente conseguir repetir durante o torneio da Fifa as mesmas atuações que o fizeram o melhor do mundo com o Real Madrid.
"Espero que tudo que faço pelo Real Madrid eu possa vir a fazer aqui na seleção brasileira, que é o meu maior objetivo, onde eu sempre sonhei estar. Quero dar muito orgulho para o nosso país e muita alegria para toda nossa nação", afirmou o agora camisa 7 da seleção --a 10 voltou para Neymar--, antes dos amistosos contra França e Croácia. Quando voltou a passar em branco.
"Imagino que todo mundo queira que eu seja um dos protagonistas. Estou preparado para todos os desafios da minha carreira. Já joguei uma Copa do Mundo, não quero voltar a perder", disse Vinicius Junior, em referência à eliminação para a Croácia no Qatar, em 2022, na disputa de pênaltis.
Na ocasião, Casemiro e Pedro converteram suas cobranças, mas Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram, sem que Neymar pudesse fechar a disputa. Vinicius nem sequer foi relacionado por Tite entre os cinco batedores iniciais contra os croatas.
"Não ligo muito para o que as pessoas falam. Eu sei do meu trabalho e como me dedico para a Copa do Mundo. É onde todos os jogadores querem estar."