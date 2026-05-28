28 de maio de 2026
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'VELHA DOS GATOS'

Idosa não adotou nenhum dos 400 bichos; colônia começou com casal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Concórdia
O caso foi identificado após ação do Ministério Público e da prefeitura do município.
O caso foi identificado após ação do Ministério Público e da prefeitura do município.

O casal de gatos que vivia em um apartamento em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, deu origem à colônia de mais de 400 felinos após mais de dez anos de reprodução sem controle. A situação foi identificada nesta semana pela Diretoria de Proteção e Bem-Estar Animal do município.

Leia mais: Mais de 400 gatos são encontrados em apartamento de

Segundo a prefeitura, a tutora não recolhia animais abandonados das ruas. Todos os gatos nasceram dentro do próprio imóvel ao longo dos anos, ocupando cômodos, janelas e até o interior de móveis.

A superlotação e as condições precárias do ambiente contribuíram para o surgimento de doenças entre os animais. De acordo com o município, diversos gatos morreram e centenas apresentam problemas de saúde.

Após ação do Ministério Público de Santa Catarina, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que prevê a castração dos animais e o encaminhamento para organizações de proteção animal responsáveis por promover futuras adoções.

Os felinos permanecerão inicialmente em quarentena no apartamento para receber tratamento veterinário e evitar a transmissão de doenças. O atendimento conta com apoio de estudantes e profissionais do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Catarinense.

Com informações do g1.

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