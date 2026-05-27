Uma ação civil coletiva do Ministério Público de Minas Gerais detalha como o Itaú Unibanco inseria cobranças de seguros e serviços não contratados nas faturas de cartões de crédito de clientes. Segundo o processo, os valores apareciam com nomes genéricos e diferentes descrições para dificultar a identificação da origem da cobrança e impedir o cancelamento dos débitos.

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De acordo com a ação, que classifica a prática como de “extrema má-fé”, serviços como “Seguro AP Premiado”, “Proteção Perda e Roubo” e “Renda Premiada Master” eram lançados mensalmente nas faturas sem autorização dos consumidores. O Ministério Público afirma que a prática durou anos e atingiu milhares de clientes.