A Chapecoense foi condenada pela Justiça de Santa Catarina a indenizar a família de um jornalista morto no acidente aéreo da LaMia, em 2016, na cidade de Medellín, Colômbia.
A decisão da 2ª Vara Cível de Chapecó reconheceu a responsabilidade civil do clube e apontou que a contratação da companhia aérea ocorreu pelo menor custo, apesar da existência de opções consideradas mais seguras.
A sentença determinou pagamento de R$ 150 mil por danos morais para cada autor da ação, com juros e correção monetária desde a data do acidente.
Segundo o juiz Giuseppe Battistotti Bellani, a LaMia operou o voo com combustível insuficiente e descumpriu normas internacionais de segurança aérea. O magistrado também afirmou que houve negligência da Chapecoense ao não verificar adequadamente as condições operacionais da empresa.
O voo transportava jogadores, dirigentes, comissão técnica e jornalistas para a final da Copa Sul-Americana entre a Chapecoense e o Atlético Nacional. A queda da aeronave matou 71 pessoas.
A defesa do clube alegou que o jornalista viajava como convidado e sem custo, mas a Justiça entendeu que isso não elimina o dever de indenizar. O pedido de pensão mensal e de reembolso de despesas psicológicas foi negado.
A decisão ainda cabe recurso.
Com informações da CNN Brasil.