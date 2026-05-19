A Chapecoense foi condenada pela Justiça de Santa Catarina a indenizar a família de um jornalista morto no acidente aéreo da LaMia, em 2016, na cidade de Medellín, Colômbia.

A decisão da 2ª Vara Cível de Chapecó reconheceu a responsabilidade civil do clube e apontou que a contratação da companhia aérea ocorreu pelo menor custo, apesar da existência de opções consideradas mais seguras.

A sentença determinou pagamento de R$ 150 mil por danos morais para cada autor da ação, com juros e correção monetária desde a data do acidente.