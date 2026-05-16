Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 38% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro aparece com 35%.
No levantamento anterior, realizado em abril, Lula registrava 39%, enquanto Flávio mantinha os mesmos 35%.
O estudo também aponta Ronaldo Caiado com 3% das intenções de voto, Romeu Zema com 3% e Renan Santos com 2%.
Segundo o instituto, a maior parte das entrevistas ocorreu antes da divulgação das conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O caso veio a público após reportagem do The Intercept Brasil revelar que o senador solicitou recursos para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação afirma que Vorcaro repassou R$ 61 milhões. Flávio nega irregularidades.
O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00290/2026.
Com informações do g1.