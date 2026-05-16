Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 38% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro aparece com 35%.

No levantamento anterior, realizado em abril, Lula registrava 39%, enquanto Flávio mantinha os mesmos 35%.

O estudo também aponta Ronaldo Caiado com 3% das intenções de voto, Romeu Zema com 3% e Renan Santos com 2%.