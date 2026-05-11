Um incêndio atingiu o Circo do Tirullipa na madrugada desta segunda-feira (11), em Natal, no Rio Grande do Norte. O fogo consumiu parte da estrutura montada no estacionamento da Arena das Dunas, mas não deixou feridos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado pouco antes das 5h e enviou três viaturas para controlar as chamas. Segundo a corporação, o incêndio atingia a estrutura principal do circo quando as equipes chegaram ao local. Os bombeiros fizeram buscas internas para verificar a existência de vítimas, mas ninguém foi encontrado.

A concessionária de energia também esteve no local para avaliar os geradores instalados na área. Após vistoria, os equipamentos foram encontrados desligados, sem risco adicional.