Um incêndio atingiu o Circo do Tirullipa na madrugada desta segunda-feira (11), em Natal, no Rio Grande do Norte. O fogo consumiu parte da estrutura montada no estacionamento da Arena das Dunas, mas não deixou feridos.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado pouco antes das 5h e enviou três viaturas para controlar as chamas. Segundo a corporação, o incêndio atingia a estrutura principal do circo quando as equipes chegaram ao local. Os bombeiros fizeram buscas internas para verificar a existência de vítimas, mas ninguém foi encontrado.
A concessionária de energia também esteve no local para avaliar os geradores instalados na área. Após vistoria, os equipamentos foram encontrados desligados, sem risco adicional.
O combate ao fogo e o trabalho de rescaldo duraram cerca de uma hora. A área continua isolada para avaliações da Defesa Civil e de outros órgãos responsáveis.
Em nota, o Circo do Tirú afirmou que as causas do incêndio ainda são investigadas e destacou que, apesar dos danos materiais, ninguém se feriu. A Arena das Dunas também confirmou a ausência de vítimas e informou que a atuação rápida dos bombeiros evitou danos maiores.
Com informações do g1.