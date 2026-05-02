O jornalista Raimundo Rodrigues Pereira morreu na manhã deste sábado (2), no Rio de Janeiro, aos 85 anos. O corpo é cremado ainda neste sábado.
Natural de Exu (PE), Raimundo construiu carreira marcada pela defesa de um jornalismo crítico e independente. Atuou em veículos como a revista Realidade e o jornal O Estado de S. Paulo, onde se destacou pela qualidade das reportagens.
Durante a ditadura militar, teve papel relevante na resistência democrática por meio da imprensa. Foi um dos nomes ligados ao jornal Movimento, fundado em 1975, que denunciava abusos do regime e enfrentava censura e restrições financeiras.
Ao longo da trajetória, também desenvolveu o projeto “Retrato do Brasil”, voltado à análise da realidade nacional.
Com informações do g1.