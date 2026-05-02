03 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CONTRA A CENSURA

Morre o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, aos 85 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via G1
Raimundo construiu carreira marcada pela defesa de um jornalismo crítico e independente.
Raimundo construiu carreira marcada pela defesa de um jornalismo crítico e independente.

O jornalista Raimundo Rodrigues Pereira morreu na manhã deste sábado (2), no Rio de Janeiro, aos 85 anos. O corpo é cremado ainda neste sábado.

Natural de Exu (PE), Raimundo construiu carreira marcada pela defesa de um jornalismo crítico e independente. Atuou em veículos como a revista Realidade e o jornal O Estado de S. Paulo, onde se destacou pela qualidade das reportagens.

Durante a ditadura militar, teve papel relevante na resistência democrática por meio da imprensa. Foi um dos nomes ligados ao jornal Movimento, fundado em 1975, que denunciava abusos do regime e enfrentava censura e restrições financeiras.

Ao longo da trajetória, também desenvolveu o projeto “Retrato do Brasil”, voltado à análise da realidade nacional.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários