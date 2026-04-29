Atualmente no Benfica, José Mourinho resolveu dar um pitaco sobre a Copa do Mundo de 2026. O treinador colocou o Brasil de Ancelotti entre os favoritos e também criticou o novo formato da competição, dizendo que vai tirar férias até as quartas de final.

"Claro que eu vou torcer para Portugal, e tem potencial. Além disso, Ancelotti é Ancelotti. Ainda que muitas pessoas não acreditem, o Brasil pode conseguir. Uma coisa é o Brasil sem Ancelotti e outra coisa é o Brasil com Ancelotti", disse José Mourinho, em entrevista à Sportsmediaset.

O técnico também listou outras seleções como favoritas ao título. Ele apontou Argentina, França e Inglaterra.