O empresário Emiliano Beghini, @emilianobeghini à frente da Criare Collection, celebra a expressiva participação da marca na edição 2026 da Campinas Decor. Aberta oficialmente na última sexta, a mostra — que segue até o dia 7 de junho no Royal Trade Center — traz o DNA da Criare em dois ambientes de tirar o fôlego: a sofisticada Guest House, assinada pela SHM Arquitetura, e o elegante Espaço Lúcia Freitas, concebido pela arquiteta Marina Dal Molin. Com um olhar apurado para a marcenaria de alto padrão, Beghini reforça o compromisso da marca com a versatilidade e a autenticidade em cada detalhe. Para quem busca inspiração e o que há de mais atual em morar bem, a visita é indispensável. Saiba mais em @criarecollection