A Justiça Federal de São Paulo decidiu manter a prisão do MC Marlon Brendon Coelho Couto Silva, 27 anos, conhecido como Poze do Rodo após audiência de custódia virtual, no presídio José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro.

O cantor está preso no local desde esta quarta-feira (15), quando a Polícia Federal de São Paulo deflagrou a Operação Narcofluxo. Poze do Rodo foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, e encaminhado para a sede da Superintendência da PF, no Rio. De lá, foi encaminhado para o presídio de Benfica, onde está à disposição da Justiça Federal.

O rapper está preso por associação criminosa voltada à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior.