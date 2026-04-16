18 de abril de 2026
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LOTERIAS

Mega-Sena acumula de novo e prêmio principal vai a R$ 60 milhões

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.997 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42

  • 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada
  • 2.920 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,33 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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