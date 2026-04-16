18 de abril de 2026
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ESTELIONATO

Clínica odontológica é alvo de operação por golpes contra idosos

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
As duas investigadas foram presas em flagrante e autuadas por associação criminosa e também indiciadas por estelionato eletrônico
As duas investigadas foram presas em flagrante e autuadas por associação criminosa e também indiciadas por estelionato eletrônico

Duas mulheres, de 29 e 30 anos, foram presas suspeitas de aplicar golpes contra idosos em uma clínica odontológica na zona leste da capital paulista. A ação foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo na quarta-feira (15), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no consultório, localizado em São Mateus.

Segundo as investigações, as suspeitas, que seriam sócias do estabelecimento, atraíam pacientes interessados em tratamentos dentários e, durante o atendimento, se apropriavam de dados pessoais e documentos.

De acordo com a polícia, as vítimas - em sua maioria idosas - eram induzidas a contratar empréstimos consignados junto à Previdência Social sob o pretexto de custear procedimentos que não eram realizados.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e documentos. A análise inicial do material apontou indícios de uma associação criminosa estruturada, com troca de mensagens em aplicativos e registros de ostentação de valores obtidos com as fraudes.

As duas investigadas foram presas em flagrante, autuadas por associação criminosa e indiciadas por estelionato eletrônico. Após pagamento de fiança, elas foram liberadas e vão responder ao processo em liberdade.

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial de São Paulo, no Parque São Lucas. As investigações continuam.

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