Duas mulheres, de 29 e 30 anos, foram presas suspeitas de aplicar golpes contra idosos em uma clínica odontológica na zona leste da capital paulista. A ação foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo na quarta-feira (15), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no consultório, localizado em São Mateus.

Segundo as investigações, as suspeitas, que seriam sócias do estabelecimento, atraíam pacientes interessados em tratamentos dentários e, durante o atendimento, se apropriavam de dados pessoais e documentos.

De acordo com a polícia, as vítimas - em sua maioria idosas - eram induzidas a contratar empréstimos consignados junto à Previdência Social sob o pretexto de custear procedimentos que não eram realizados.