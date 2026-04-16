Duas mulheres, de 29 e 30 anos, foram presas suspeitas de aplicar golpes contra idosos em uma clínica odontológica na zona leste da capital paulista. A ação foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo na quarta-feira (15), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no consultório, localizado em São Mateus.
Segundo as investigações, as suspeitas, que seriam sócias do estabelecimento, atraíam pacientes interessados em tratamentos dentários e, durante o atendimento, se apropriavam de dados pessoais e documentos.
De acordo com a polícia, as vítimas - em sua maioria idosas - eram induzidas a contratar empréstimos consignados junto à Previdência Social sob o pretexto de custear procedimentos que não eram realizados.
Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e documentos. A análise inicial do material apontou indícios de uma associação criminosa estruturada, com troca de mensagens em aplicativos e registros de ostentação de valores obtidos com as fraudes.
As duas investigadas foram presas em flagrante, autuadas por associação criminosa e indiciadas por estelionato eletrônico. Após pagamento de fiança, elas foram liberadas e vão responder ao processo em liberdade.
O caso foi registrado no 42º Distrito Policial de São Paulo, no Parque São Lucas. As investigações continuam.