O Estado de São Paulo confirmou os primeiros casos de febre amarela em 2026. De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, três infecções foram registradas na região do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (16).

Em Cruzeiro, uma mulher de 23 anos e um homem de 52 anos se recuperaram da doença. Já em Cunha, um homem de 38 anos morreu. Segundo o boletim, nenhum dos pacientes tinha histórico de vacinação.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que a vacina é a principal forma de prevenção e controle da doença. A imunização é recomendada para toda a população do estado desde 2019, com orientação para que viajantes se vacinem ao menos 10 dias antes de ir para áreas de risco.