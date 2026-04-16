O Estado de São Paulo confirmou os primeiros casos de febre amarela em 2026. De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, três infecções foram registradas na região do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (16).
Em Cruzeiro, uma mulher de 23 anos e um homem de 52 anos se recuperaram da doença. Já em Cunha, um homem de 38 anos morreu. Segundo o boletim, nenhum dos pacientes tinha histórico de vacinação.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que a vacina é a principal forma de prevenção e controle da doença. A imunização é recomendada para toda a população do estado desde 2019, com orientação para que viajantes se vacinem ao menos 10 dias antes de ir para áreas de risco.
“É fundamental que a população procure uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal antes de se deslocar para áreas de mata, zona rural, regiões com circulação viral ou locais de ecoturismo”, afirmou Regiane de Paula, coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças. Ela também destacou que a notificação de casos suspeitos e ocorrências envolvendo primatas é essencial para conter a transmissão.
A vacinação contra a febre amarela é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O esquema prevê dose aos 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram vacinadas devem receber dose única.
A pasta estadual mantém o monitoramento do cenário epidemiológico e reforça a recomendação de imunização como medida essencial para reduzir o risco de novos casos.