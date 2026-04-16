O Estado de São Paulo registrou queda de 7,6% nas mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026, segundo dados do Infosiga, sistema gerenciado pelo Detran-SP. Foram 1.330 óbitos entre janeiro e março, contra 1.439 no mesmo período de 2025.

Além da redução nas mortes, os acidentes com vítimas também diminuíram. O recuo foi de 3,2%, passando de 23.917 ocorrências no ano passado para 23.150 neste ano.

Os dados mostram queda entre diferentes tipos de usuários das vias. Entre ciclistas, a redução foi de 31,3%, com 66 mortes no trimestre, ante 96 no mesmo período de 2025. Entre ocupantes de automóveis, a queda foi de 9,7%, com 261 óbitos registrados. Já entre motociclistas, houve diminuição de 5,3%, passando de 627 para 594 mortes.