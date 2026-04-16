O governo de São Paulo oficializou a nomeação da coronel Glauce Anselmo Cavalli para o comando-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tornando-a a primeira mulher a liderar a corporação em quase dois séculos de existência. A decisão foi tomada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na quarta-feira (15) e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta quinta-feira (16).

Ao anunciar a escolha, o governador afirmou que a oficial possui “trajetória sólida”, com “formação de excelência, liderança reconhecida e ampla experiência em funções operacionais, estratégicas e de gestão”. Segundo ele, trata-se de uma profissional “extremamente preparada para comandar a maior tropa policial do país”, destacando ainda que a nomeação representa “um marco histórico” e um avanço na presença feminina em cargos de liderança.

Com formação acadêmica em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, em nível de mestrado e doutorado, Glauce também é graduada em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Educação Física pela Escola de Educação Física da própria PM. Antes da nomeação, ocupava a Diretoria de Logística da corporação.