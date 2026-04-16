Pilotos foram advertidos depois que sons de miado e latidos foram transmitidos em uma frequência de controle de tráfego aéreo no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington (EUA), em 12 de abril.

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O áudio, obtido pelo site ATC.com, registra os ruídos durante comunicação na frequência utilizada por controladores e tripulações. Após os sons, uma voz na mesma linha orienta os pilotos a manterem postura profissional. A resposta foi seguida por novos ruídos de animais.