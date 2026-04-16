Pilotos foram advertidos depois que sons de miado e latidos foram transmitidos em uma frequência de controle de tráfego aéreo no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington (EUA), em 12 de abril.
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O áudio, obtido pelo site ATC.com, registra os ruídos durante comunicação na frequência utilizada por controladores e tripulações. Após os sons, uma voz na mesma linha orienta os pilotos a manterem postura profissional. A resposta foi seguida por novos ruídos de animais.
Em nota, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que as regras proíbem conversas não essenciais abaixo de 10 mil pés de altitude e que todos os casos de possível violação são investigados. A agência declarou que o áudio teve origem em fonte externa e que apura o conteúdo após verificação.
Dennis Tajer, piloto e porta-voz da Allied Pilots Association, sindicato que representa pilotos da American Airlines, afirmou que já ouviu episódios semelhantes na frequência de emergência, conhecida como “guard”, reservada para situações críticas. Segundo ele, qualquer uso inadequado compromete a seriedade do canal.
Com informações da ABC News.