O 1º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou nesta sexta-feira (10) o ex-policial militar Rodrigo Silva das Neves a 32 anos, 9 meses e 18 dias de prisão, em regime fechado, pelo assassinato do bicheiro Fernando Iggnácio. A condenação é de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e por emboscada).

O crime ocorreu em uma emboscada no estacionamento de um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio, em novembro de 2020.

Iggnácio era genro de Castor de Andrade, um dos maiores bicheiros cariocas. A morte de Castor, em 1997, desencadeou uma disputa familiar pela herança.