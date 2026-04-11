13 de abril de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FATALIDADE

Homem morre atropelado por ônibus dentro de terminal

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem morre atropelado por ônibus do Terminal Parque Dom Pedro
Homem morre atropelado por ônibus do Terminal Parque Dom Pedro

Um homem morreu ao ser atingido por um ônibus na madrugada deste sábado (11) no terminal Parque Dom Pedro 2º, no centro de São Paulo. A vítima não portava documentos e não foi identificada, segundo a Polícia Civil.

Em depoimento registrado em boletim de ocorrência, o motorista afirmou que conduzia o ônibus para dentro do terminal quando percebeu um leve impacto. Ao verificar, constatou que havia uma pessoa caída ao lado do veículo.

Equipes de resgate foram acionadas e a morte foi confirmada no local, segundo a secretaria de Segurança Pública.

Ainda segundo a secretaria, a vítima não portava documentos, indicando ser pessoa em situação de rua.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

A secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans afirmaram em nota que a ocorrência envolveu um ônibus da linha Term. Vila Prudente - Term. Pq. D Pedro II ( N504/11), administrada pela Via Sudeste.

Equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) apura a ocorrência, segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Comentários

Comentários