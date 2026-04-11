Um homem morreu ao ser atingido por um ônibus na madrugada deste sábado (11) no terminal Parque Dom Pedro 2º, no centro de São Paulo. A vítima não portava documentos e não foi identificada, segundo a Polícia Civil.

Em depoimento registrado em boletim de ocorrência, o motorista afirmou que conduzia o ônibus para dentro do terminal quando percebeu um leve impacto. Ao verificar, constatou que havia uma pessoa caída ao lado do veículo.

Equipes de resgate foram acionadas e a morte foi confirmada no local, segundo a secretaria de Segurança Pública.