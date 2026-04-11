A eleição neste sábado (11) para composição da lista tríplice para a escolha do próximo procurador-geral de Justiça de São Paulo só tem dois candidatos: o atual ocupante do cargo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, 65, e o procurador Marco Antônio Ferreira Lima, 63.

A relação de nomes vai ser entregue ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a nomeação do chefe do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) para o próximo biênio.

A eleição ocorrerá de forma eletrônica e a distância no período das 9h às 17h. A expectativa é que o resultado do pleito seja anunciado pouco depois do fim do processo de votação. Cerca de 2.000 promotores e procuradores estão aptos a votar, segundo a instituição.