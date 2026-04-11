Depois de construir palanques de apoio em ao menos 20 estados, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL) passou a se concentrar em estruturar uma equipe política e de comunicação para explorar o desgaste do governo Lula (PT) e apresentar o senador a eleitores não bolsonaristas.

A ideia é evitar a radicalização, o que foi considerado um erro do bolsonarismo em campanhas anteriores. Por isso, políticos e marqueteiros que cercam Flávio têm dito que o senador deve expor seu perfil, que consideram conciliador em comparação ao do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado.

Nas últimas semanas, Flávio contratou marqueteiros para a campanha e ainda pode ampliar o time. O senador exonerou do seu gabinete o assessor Fernando Nascimento Pessoa, responsável pela estratégia das suas redes sociais, para atuar exclusivamente na eleição.