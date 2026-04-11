A volta da Artemis 2, nesta sexta-feira (10), deixou uma marca temporária no céu. Uma imagem feita da Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês) mostra o rastro da cápsula Orion durante a reentrada na atmosfera. A bordo estavam os quatro astronautas da missão que voltou da Lua.

O autor da foto é o americano Chris Williams, da Nasa. O astronauta está na ISS desde dezembro de 2025, em sua primeira visita ao laboratório espacial, que fica a cerca de 430 quilômetros da superfície terrestre (esse dado é aproximado e sofre variações). A previsão é que a missão se estenda até julho deste ano.

"Primeiro vimos uma luz brilhante e um rastro enquanto o módulo de serviço se desintegrava. Não vimos a cápsula Orion em si durante a reentrada, mas vimos o rastro tênue que ela deixou na alta atmosfera", escreveu o astronauta na rede social X. "Estamos muito felizes que nossos amigos voltaram em segurança à Terra após essa missão inspiradora!"