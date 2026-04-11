No conto "Na Colônia Penal", de Franz Kafka, publicado pela primeira vez em 1919, uma máquina de tortura grava no corpo do condenado, com centenas de agulhas, a sentença que ele precisa cumprir. Foi essa imagem que me veio à cabeça quando começaram a aplicar a anestesia para o meu transplante capilar.

Foram dezenas de picadas no meu couro cabeludo, uma atrás da outra, injetando pequenos volumes do líquido anestésico a cada vez - e, no meu caso, doeram bastante. Mas muito mesmo.

Nas primeiras injeções, eu apenas apertava os dedos dos pés. Depois, comecei a mexer as pernas com a dor. Em alguns momentos, já no limite, cheguei a reclamar em voz alta - e a soltar alguns palavrões.