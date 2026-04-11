Com a missão Artemis 2 concluída com sucesso, a Nasa certamente celebra a ocasião histórica. Mas não por muito tempo. Há muito trabalho pela frente se a agência quiser fazer desse marco de fato o primeiro passo na árdua tarefa de estabelecer uma presença constante na Lua e, então, preparar o terreno para uma futura missão tripulada a Marte.

Ao ser nomeado administrador, em dezembro do ano passado, após uma série de idas e vindas, Jared Isaacman concentrou esforços em fazer uma rápida e agressiva reformulação do programa Artemis, anunciada poucos dias antes do voo inaugural de Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50 -o primeiro sobrevoo lunar tripulado do século 21.

A palavra de ordem foi aumentar a cadência de voos, ou seja, realizar missões do programa de exploração com maior frequência e mais clareza de propósito. Para isso, foi introduzida uma missão de ínterim antes daquela que seria a destinada a realizar a primeira tentativa de pouso tripulado neste século.