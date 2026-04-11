Ao contrário da sexta (10), quando o tempo ficou fechado a maior parte do tempo e choveu, a região metropolitana de São Paulo deve ter um sábado (11) com o clima mais estável e sem chuva.

De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o sábado deve começar com céu encoberto e chuviscos entre a madrugada e o início da manhã.

Durante o dia, a quantidade de nuvens varia, acontecem aberturas de sol e não há previsão de chuva significativa. Com isso, a temperatura mínima deve ficar em 16°C cedo e a máxima pode subir até os 24°C.