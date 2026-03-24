Um bombardeio israelense atingiu um apartamento residencial em Bchamoun, a cerca de 10 quilômetros ao sudeste de Beirute, e matou ao menos três pessoas, incluindo uma menina de três anos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. Outras cinco pessoas ficaram feridas.
O ataque foi efetuado na madrugada desta terça-feira (24), sem aviso prévio, e atingiu uma área fora dos subúrbios ao sul da capital, onde o Exército de Israel já havia emitido ordens de evacuação.
De acordo com o ministério libanês, três pessoas morreram em ataques direcionados durante a noite na capital. O Exército israelense afirmou que mirou integrantes da Força Quds, unidade ligada à Guarda Revolucionária do Irã.
A agência estatal libanesa NNA informou que sete áreas dos subúrbios ao sul de Beirute foram atingidas por bombardeios durante a madrugada. Um posto de combustíveis da empresa Amana, em Rashidieh, próximo à cidade portuária de Tiro, também foi alvo.
Desde a retomada do conflito em 2 de março, autoridades libanesas contabilizam ao menos 1.039 mortos e 2.876 feridos em ataques israelenses. Segundo a ONU, mais de 1,2 milhão de pessoas deixaram suas casas no país.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou que o país estabelecerá uma “zona de segurança” no sul do Líbano até o rio Litani. Já o Hezbollah informou ter realizado ataques contra posições israelenses no norte de Israel nesta terça-feira.
Com informações do Al Jazeera.
Pemain cello Lebanon, Mahdi Saheli, memainkan instrumennya di reruntuhan sebuah bangunan di Beirut tak lama setelah serangan Israel di pinggiran selatan kota itu.— LuLu Basmah (@bundaathira) March 24, 2026
Ini bukan pertama kalinya Saheli tampil di tengah serangan Israel. Pada tahun 2024, ia memainkan sebuah karya dari… pic.twitter.com/y4ZumL8Wzg