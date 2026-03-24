Um bombardeio israelense atingiu um apartamento residencial em Bchamoun, a cerca de 10 quilômetros ao sudeste de Beirute, e matou ao menos três pessoas, incluindo uma menina de três anos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

O ataque foi efetuado na madrugada desta terça-feira (24), sem aviso prévio, e atingiu uma área fora dos subúrbios ao sul da capital, onde o Exército de Israel já havia emitido ordens de evacuação.

De acordo com o ministério libanês, três pessoas morreram em ataques direcionados durante a noite na capital. O Exército israelense afirmou que mirou integrantes da Força Quds, unidade ligada à Guarda Revolucionária do Irã.