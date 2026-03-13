Um passageiro foi flagrado ontem carregando a moto dentro de um ônibus em Goiânia (GO).

Momento inusitado viralizou em vídeo pelas redes sociais. Na gravação, o homem coloca a motocicleta de frente para a porta do veículo atrapalhando a passagem para outros passageiros. Não se sabe ainda por qual motivo o motorista permitiu a entrada dele.

Caso ocorreu na linha 909, que faz o trajeto Forteville - Residencial Eldorado - Rodoviária. Segundo informações apurada pela TV Anhaguera, afiliada da TV Globo na região, o rapaz desceu com a moto no Terminal Bandeiras, no bairro Jardim Europa.