O STF (Supremo Tribunal Federal) publicou nesta sexta-feira (13) decisão da ministra Cármen Lúcia que afirma ser inconstitucional a flexibilização legal que permite a realização de eventos sem limite de barulho na cidade de São Paulo.

Como efeito prático da decisão, deixam de ter validade jurídica futuras permissões especiais de ruído para festividades religiosas, shows, eventos esportivos, ensaios de Carnaval, festas juninas e atividades em instituições de ensino que haviam sido incluídas por uma emenda parlamentar.

O acórdão assinado pela ministra, que é relatora do caso, confirma decisão do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) sobre a inconstitucionalidade da regra aprovada em 2024 pelo poder público municipal.