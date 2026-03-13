O blogueiro maranhense Luís Pablo Conceição Almeida, investigado por crime de perseguição ao ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu ficar em silêncio em audiência com a Polícia Federal nesta sexta-feira (13).

A defesa de Luís Pablo afirmou à PF que entende que a oitiva buscava saber como ele obteve as informações publicadas em seu blog e apontou o direito ao sigilo da fonte jornalística.

No final do ano passado, Luís Pablo publicou em seu site um texto sobre um carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão que estaria sendo utilizado de forma irregular, para fins privados, pela família de Dino. Outras duas matérias sobre o assunto foram publicadas em seguida.