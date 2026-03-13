Um homem é investigado por importunação sexual a estudantes e professores na UFAL (Universidade Federal de Alagoas), em Maceió.

Homem, 51, teria assediado e constrangido universitários no campus A.C. Simões. Ele, que começou a ser investigado hoje pela Polícia Civil, teria se fantasiado de palhaço e entrado em diversas salas de aula da instituição nesta semana.

Suspeito beijou algumas pessoas sem permissão. Segundo relato de presentes à polícia, ele entrou nos espaços alegando que faria "piadas sobre o meio ambiente". Na sequência, teria feito comentários de conotação sexual, perguntas inapropriadas e contato físico sem consentimento.