Um rapaz de 27 anos foi morto a tiros na noite de sábado (7), em uma lanchonete em Santa Fé, na região de Maringá, no Norte do Paraná. Guilherme Pereira da Silva estava com familiares, incluindo o filho e outra criança, quando foi atingido pelos disparos.
Segundo o portal Banda B, momentos antes do crime ele havia entregue o filho à sogra para que ela tirasse uma foto. Em seguida, um homem encapuzado se aproximou e atirou contra a vítima, que foi baleada na cabeça e nas costas e morreu no local.
Uma pessoa que estava próxima foi atingida por bala perdida, e outra criança quase foi alvejada. O suspeito fugiu em uma motocicleta.
Guilherme não tinha passagens pela polícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e a Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.