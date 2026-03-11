A PF (Polícia Federal) realiza na manhã desta quarta-feira (11), em Minas Gerais, uma operação para combater um esquema de envio ilegal de migrantes para os EUA.

Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Os investigados de participar do esquema criminoso estão nos municípios de Ipatinga e de Santana do Paraíso.

Justiça de MG determinou apreensão judicial dos bens dos investigados. A medida preventiva, com valores até o limite de R$ 700 mil, visa assegurar eventual ressarcimento e impedir que o patrimônio obtido com a atividade criminosa seja ocultado.