O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber na prisão o assessor do governo Donald Trump para assuntos relacionados ao Brasil, Darren Beattie. A defesa solicitou que o encontro seja excepcionalmente no dia 16 ou 17 de março, fora do calendário regular de visitas.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses no Complexo da Papuda, em Brasília, por tentativa de golpe de Estado. As visitas dependem de autorização do relator do processo.
Nessa terça-feira (10), um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou que Beattie viajará ao Brasil “em breve” para avançar a agenda de política externa do governo Trump. A fonte não detalhou compromissos, nem descartou eventual encontro com Bolsonaro.
Beattie foi nomeado em fevereiro para atuar na formulação e supervisão de políticas de Washington em relação ao Brasil. Ele já fez críticas públicas a Moraes, a quem chamou de “principal arquiteto da censura e perseguição a Bolsonaro”, e mantém proximidade com aliados do ex-presidente, incluindo Eduardo Bolsonaro.
A visita coincide com as discussões nos Estados Unidos sobre a possível classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas estrangeiras, tema que preocupa o governo brasileiro.
Beattie já esteve envolvido em controvérsias. Em 2018, foi desligado de cargo na Casa Branca após participar de evento com nacionalistas brancos e também enfrentou críticas por declarações nas redes sociais.
Com informações do g1 e Gazeta do Povo.