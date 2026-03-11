O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber na prisão o assessor do governo Donald Trump para assuntos relacionados ao Brasil, Darren Beattie. A defesa solicitou que o encontro seja excepcionalmente no dia 16 ou 17 de março, fora do calendário regular de visitas.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses no Complexo da Papuda, em Brasília, por tentativa de golpe de Estado. As visitas dependem de autorização do relator do processo.