Medicamentos e suplementos alimentares que contêm cúrcuma, raiz também conhecida como açafrão, podem causar inflamação e danos ao fígado, segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O alerta foi emitido após investigações internacionais identificarem casos raros, mas potencialmente graves, de problemas relacionados ao consumo de extratos concentrados de cúrcuma.

Especialistas ouvidos pela reportagem afirmam que a cúrcuma usada na alimentação, como tempero, é segura. O risco está em produtos com altas doses da substância.