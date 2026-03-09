O ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Franklin Martins, relatou ter sido detido e deportado do Panamá na última sexta-feira (6), quando fazia conexão no aeroporto de Tocumen a caminho da Guatemala.

Segundo o jornalista, ele desembarcou por volta da 1h e foi abordado por dois policiais à paisana, que solicitaram seus documentos. Após ser conduzido a uma sala para esclarecimentos, foi colocado em um voo de retorno ao Brasil cerca de 13 horas depois.