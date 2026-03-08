Ingredientes
- 500 g de fetucine
- 5 colheres (sopa) de azeite
- 100 g de parmesão ralado
- 1 limão siciliano
- 5 folhas de manjericão
- Pimenta-do-reino a gosto
- Sal a gosto
Os pratos simples são os que mais resistem nos cardápios. Por empregarem ingredientes fáceis de serem encontrados, de baixo custo e preparo rápido, com bom nível de nutrição e ainda de quebra agradáveis ao olhar, são em geral apreciados por todos quando a fome chega e não há nada pronto para ser apenas aquecido. Nestes casos a pasta é a melhor opção entre italianos. No Brasil, os oriundi e seus descendentes nos ensinaram a gostar dela e a prepará-la de infinitos modos, embora a macarronada ainda seja a mais usual. Mas vale muito a pena inovar preparos e surpreender o paladar.
O fetucine al limone pode agradar pela leveza e sabor fresco. A receita nasceu na Costa Amalfitana e na península de Sorrento, onde o limone, ao qual chamamos de siciliano com justa razão, está por toda parte, não apenas nas plantações do campo, também nos quintais, jardins, praças e ruas das zonas urbanas. Seu uso na culinária italiana data de séculos, remonta ao nascimento da região. Valorizado por sua simplicidade e elegância, equilibrando o sabor natural da massa com a acidez refrescante do limão, é enriquecido com azeite e parmesão. É um clássico dos cardápios de verão do sul da Itália, que podemos aproveitar por aqui, quando ainda faz muito calor nos trópicos.
O preparo é superfácil. Coloque dois litros de água para ferver e quando entrar em ebulição junte duas colheres (sopa) de sal. Em seguida, mergulhe o fetucine. Observe o tempo de cozimento que em geral vem expresso na embalagem. Enquanto isso junte numa tigela o azeite, o parmesão (que deve ser ralado na hora), as raspas do limão (tenha cuidado para não raspar a a parte branca, que é amarga), a pimenta-do-reino, as folhas de manjericão picadas. Mexa bem e esprema sobre esse molho o limão siciliano, usando uma peneirinha para que não escape alguma semente. Mexa outra vez vigorosamente. A essa altura a massa deve estar cozida al dente. Nem precisa passar pelo escorredor. Retire porções com o pegador e coloque na tigela, mexendo bem para que o molho seja bem incorporado. Teste o sal e se for preciso acrescente a pitada que achar necessária. Como a água de cozimento do fetucine já foi salgada e o queijo é do tipo mais salgado, é preciso cuidado pra não errar.
Disponha no prato de servir e rale mais um pouco de queijo sobre a superfície.
Em tempo: essa receita pode ser feita com qualquer tipo de massa longa ou curta.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras