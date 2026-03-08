Ingredientes

500 g de fetucine

5 colheres (sopa) de azeite

100 g de parmesão ralado

1 limão siciliano

5 folhas de manjericão

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

Os pratos simples são os que mais resistem nos cardápios. Por empregarem ingredientes fáceis de serem encontrados, de baixo custo e preparo rápido, com bom nível de nutrição e ainda de quebra agradáveis ao olhar, são em geral apreciados por todos quando a fome chega e não há nada pronto para ser apenas aquecido. Nestes casos a pasta é a melhor opção entre italianos. No Brasil, os oriundi e seus descendentes nos ensinaram a gostar dela e a prepará-la de infinitos modos, embora a macarronada ainda seja a mais usual. Mas vale muito a pena inovar preparos e surpreender o paladar.

O fetucine al limone pode agradar pela leveza e sabor fresco. A receita nasceu na Costa Amalfitana e na península de Sorrento, onde o limone, ao qual chamamos de siciliano com justa razão, está por toda parte, não apenas nas plantações do campo, também nos quintais, jardins, praças e ruas das zonas urbanas. Seu uso na culinária italiana data de séculos, remonta ao nascimento da região. Valorizado por sua simplicidade e elegância, equilibrando o sabor natural da massa com a acidez refrescante do limão, é enriquecido com azeite e parmesão. É um clássico dos cardápios de verão do sul da Itália, que podemos aproveitar por aqui, quando ainda faz muito calor nos trópicos.