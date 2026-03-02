A vaga na final do Paulista deste ano é considerada histórica para o Grêmio Novorizontino. Mas a cidade de Novo Horizonte, a cerca de 400 km distante de São Paulo, se divide quanto ao ineditismo deste feito.

O debate surge por causa da final do Paulistão de 1990. Naquele ano, o Grêmio Esportivo Novorizontino decidiu o Estadual contra o Bragantino e ficou com o vice na "final caipira". Esta foi a primeira vez que a cidade de cerca de 38 mil habitantes viu um time local decidir o principal torneio paulista.

A questão é que o GEN encerrou as atividades em 1999, nove anos depois do feito. A partir deste momento, a cidade viveu um hiato sem ter um time para chamar de seu em alto nível.